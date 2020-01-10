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Безвиз: для участников и гостей чемпионата мира по хоккею в Минске в 2021

Александр Лукашенко 10 января подписал указ № 10 «О подготовке и проведении чемпионата мира по хоккею с шайбой».

Документ в том числе устанавливает безвизовый режим для участников и гостей ЧМ-2021 в Минске, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БЕЛТА.

Помимо безвизового режима для участников, организаторов соревнований и иностранных туристов, предусмотрены бесплатный проезд в общественном транспорте для аккредитованных лиц и освобождение от платы за проезд по платным автодорогам. Указом урегулированы вопросы медобслуживания участников и гостей состязаний, использования госимущества, размещения социальной рекламы.

Предполагается также предоставить дирекции чемпионата мира беспроцентную возвратную бюджетную ссуду. Определенные меры должны позволить снизить затраты и обеспечить высокий уровень проведения мероприятия. Напомним, ЧМ по хоккею с шайбой в 2021 году примут Беларусь и Латвия.
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