Документ в том числе устанавливает безвизовый режим для участников и гостей ЧМ-2021 в Минске, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БЕЛТА.





Помимо безвизового режима для участников, организаторов соревнований и иностранных туристов, предусмотрены бесплатный проезд в общественном транспорте для аккредитованных лиц и освобождение от платы за проезд по платным автодорогам. Указом урегулированы вопросы медобслуживания участников и гостей состязаний, использования госимущества, размещения социальной рекламы.





Предполагается также предоставить дирекции чемпионата мира беспроцентную возвратную бюджетную ссуду. Определенные меры должны позволить снизить затраты и обеспечить высокий уровень проведения мероприятия. Напомним, ЧМ по хоккею с шайбой в 2021 году примут Беларусь и Латвия.



