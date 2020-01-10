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Действующий чемпион "Дакара" сошел из-за поломки двигателя

Экипаж Эдуарда Николаева из "КАМАЗ-МАСТЕР" сошел во время шестого этапа ралли-рейда "Дакар - 2020", говорится в сообщении челнинской "конюшни".

Силовой агрегат на машине Николаева окончательно вышел из строя на 33-м километре спецучастка.

"Вся машина облита маслом и стоит без движения. Экипаж в порядке", - рассказали в команде.

На помощь КамАзу была направлена техничка, грузовик и экипаж будет эвакуирован.

Проблемы с мотором у камазовцев были еще во время пятого этапа – пробило прокладку головки блока цилиндров. Экипаж устранил неполадку в полевых условиях, однако потерял на этом очень много времени, и на бивуаке уже не было времени на полноценный ремонт.

Эдуард Николаев четыре раза побеждал на "Дакаре" в качестве пилота, причем три раза подряд (в 2017, 2018 и 2019 годах) и один раз в составе экипажа Владимира Чагина.
Источник: sputnik.by
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