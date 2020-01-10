Васильев об отставке Вудкрофта: «Сейчас ни в коем случае нельзя шарахаться в стратегии»
Белорусский журналист Руслан Васильев оценил главного тренера минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта.
«Когда бородатого джина не удается обнаружить на трибунах «Минск-Арены», то становится вдвойне интересно: кто же навел порчу на наших славных и бравых ребятушек?!
И первый дежурный ответ – тренер. Так вот, лично я, против такой скороспелки! Не надо идти путем наименьшего сопротивления. Хватит! Уже находились, уже нашагались! Безусловно, Вудкрофт – тоже не парадигма, то есть, не идеал (он сам признал это на пресс-конференции, не изображая безгрешность), но ему надо дать работать.
Сейчас ни в коем случае нельзя шарахаться в стратегии. Этот период неудач необходимо перетерпеть, продолжая тяжелейший процесс развития, как всей «динамовской» команды в целом, так и белорусских хоккеистов.
Хотя, если болельщикам так уж хочется выместить злобу, на каком-нибудь «козле отпущения», то я бы предложил кандидатуру Граньяни. У этого защитника все равно нет будущего в Минске, а его неспособность выполнять лидерскую миссию очевидна. Вудкрофт это тоже, наверняка, понимает», – сказал Васильев.
12:07 10/01/2020
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Особое мнение
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