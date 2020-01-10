Спортивный арбитраж рассмотрит иск ВАДА против Российского антидопингового агентства
Спортивный арбитраж получил иск со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Об этом сообщает сайт ВАДА, пишет "Новое время".
«Всемирное антидопинговое агентство подтверждает, что сегодня подало официальный запрос на арбитраж в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, для разрешения спора, связанного с делом о несоблюдении требований Российским антидопинговым агентством», — говорится в заявлении.
Напомним, 9 декабря ВАДА на четыре года лишил РФ права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира.
Россия не сможет принять участие в летних Олимпийских играх-2020 в Токио и на Чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре.
Но в то же время российские спортсмены, которые не были замешаны в допинговом скандале, смогут соревноваться под нейтральным флагом
09:56 10/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.