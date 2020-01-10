



«Всемирное антидопинговое агентство подтверждает, что сегодня подало официальный запрос на арбитраж в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, для разрешения спора, связанного с делом о несоблюдении требований Российским антидопинговым агентством», — говорится в заявлении.





Напомним, 9 декабря ВАДА на четыре года лишил РФ права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира.









Россия не сможет принять участие в летних Олимпийских играх-2020 в Токио и на Чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре.





Но в то же время российские спортсмены, которые не были замешаны в допинговом скандале, смогут соревноваться под нейтральным флагом