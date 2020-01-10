«Честно скажу, предложение по Илье от ЦСКА появилось очень неожиданно. Все произошло буквально за один день. Мы очень быстро договорилось по переходу Ильи. На тот момент де юре Шкурин уже принадлежал брестскому «Динамо». У нас была договоренность с руководством клуба, что если Илье поступит достойное предложение, никто не будет чинить препятствий его переходу.





Хозяин брестского «Динамо» – разумнейший человек. Я не знаю историй, когда бы Александр Зайцев поступил не в интересах футболиста или принял неразумное решение.





Трансфером Шкурина в ЦСКА занималось брестское «Динамо», мы же занимались его контрактом. В конце декабря мы быстро обо всем договорились. Но в ЦСКА попросили не комментировать трансфер до тех пор, пока информация не появится на официальной площадке клуба. Это естественное желание, если ты подписываешь игрока и тратишь на него деньги», – сказал Исаев.