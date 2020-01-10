Валерий Исаев: «Зайцев – разумнейший человек. Я не знаю историй, когда бы он поступил не в интересах футболиста»
Агент Ильи Шкурина Валерий Исаев специально для Tribuna.com поделился подробностями перехода футболиста в ЦСКА
«Честно скажу, предложение по Илье от ЦСКА появилось очень неожиданно. Все произошло буквально за один день. Мы очень быстро договорилось по переходу Ильи. На тот момент де юре Шкурин уже принадлежал брестскому «Динамо». У нас была договоренность с руководством клуба, что если Илье поступит достойное предложение, никто не будет чинить препятствий его переходу.
Хозяин брестского «Динамо» – разумнейший человек. Я не знаю историй, когда бы Александр Зайцев поступил не в интересах футболиста или принял неразумное решение.
Трансфером Шкурина в ЦСКА занималось брестское «Динамо», мы же занимались его контрактом. В конце декабря мы быстро обо всем договорились. Но в ЦСКА попросили не комментировать трансфер до тех пор, пока информация не появится на официальной площадке клуба. Это естественное желание, если ты подписываешь игрока и тратишь на него деньги», – сказал Исаев.
09:30 10/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.