Названы лучшие легкоатлеты Беларуси 2019 года
Белорусская федерация легкой атлетики подвела итоги 2019 года и наградила лучших спортсменов специальной премией «Атлетика», передает корреспондент БЕЛТА.
БЕЛТА
Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский отметил, что в этот раз сделать выбор было сложнее всего. «Люди голосовали сердцем. Очень сильные спортсмены были номинированы, отдать предпочтение кому-то было крайне тяжело. Для атлетов эта премия очень важна, она мотивирует их и является признанием заслуг», — сказал он. Глава БФЛА надеется, что на Олимпиаде в Токио белорусы покажут достойный результат.
В торжественной церемонии принял участие министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.
Лучшими легкоатлетами ушедшего года среди взрослых спортсменов признаны Татьяна Холодович (метание копья) и Максим Недосеков (прыжки в высоту), который также стал лучшим в аналогичной номинации среди молодежи.
Церемония вручения премии «Атлетика» проводилась в шестой раз.
09:24 10/01/2020
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