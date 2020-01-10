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Динару Алимбекову продолжают преследовать неприятности: белоруска упала на первом круге спринта в Оберхофе

Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова упала на первом круге спринтерской гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе.

Неудача приключилась с белоруской на второй половине петли. На отметке 2 км Алимбекова уступала лидеру 15,7 с, а после падения отставание выросло до 50,8 с. В результате, на первом рубеже Динара допустила четыре промаха и замкнула соответствующий протокол. В итоговой таблице она стала 86-й.

Марта Рэйселанд выиграла спринт в Оберхофе, Ирина Кривко — 13-я

На предыдущем этапе в Анси с Алимбековой также случились неприятности. В гонке преследования белоруска пришла на один из рубежей — и обнаружила закрытую установку.
Прессбол
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