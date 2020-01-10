+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорусские гандболисты начали чемпионат Европы с уверенной победы над сербами

Сборная Беларуси по гандболу выиграла у команды Сербии на старте чемпионата Европы в Австрии — 35:30 (16:15).

Белорусы с первых же минут завладели преимуществом и всю игру вели по ходу, лишь иногда позволяя сербам сокращать отставание, пишет SPORT.TUT.BY

Подопечные Юрия Шевцова хорошо играли в атаке, а в воротах здорово действовал Вячеслав Солдатенко.

Самым результативным стал Артем Королек, забивший девять мячей.


Беларусь: Солдатенко, Мацкевич; Юринок (3), Бровко, Баранов (2), Вайлупов (2), Королек (9), Бохан (1), Лукьянчук (1), Шумак, Кулеш (5), Гайдученко, Шилович (5), Пуховский (3), Подшивалов, Никуленков (4).

Впереди у нашей команды матчи с хорватами и черногорцами. В плей-офф выйдут две лучшие сборные.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru