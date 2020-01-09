Экс-нападающего Ювентуса осудили на 3,5 года тюрьмы за вымогательство
Бывший нападающий Ювентуса и сборной Италии Фабрицио Микколи приговорен к 3,5 годам тюрьмы за вымогательство.
Апелляционный суд оставил в силе решение 2017 года, сообщает Goal.
Микколи обвиняют в том, что в 2010 году он обратился к сыну босса одного из мафиози для помощи в возврате долга, пишет nv.ua
21:36 09/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.