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Окончательно и бесповоротно! Шкурин все-таки перешел в ЦСКА

Белорусский нападающий Илья Шкурин перешел в ЦСКА, сообщает пресс-служба команды.


Футболист подписал с армейцами 4,5-летний контракт. 

В минувшем сезоне 20-летний форвард провел в «Энергетике-БГУ», где в 26 матчах чемпионата забил 19 мячей.

Ранее сообщалось, что футболист стал игроком брестского «Динамо».
Источник: tribuna.com
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