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Сергей Вязович: второе место МАЗа на "Дакаре" в Беларуси было недооценено. Многие люди не понимают его цену

Пилот команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович считает, что в Беларуси недооценили второе место его команды на "Дакаре"-2018.



- В прошлом году вы были вторыми на "Дакаре" — команда МАЗа. В этом — шестыми. Какой результат для Вас является оптимальным — я понимаю, что уже на второе место шагнули и уже почувствовали это. Хочется как бы дальше подтягиваться и соответствовать?

- Конечно, хочется. Оптимальный результат — это МАЗ на трех первых ступенях пьедестала. На самом деле, внутри страны было, наверное, недооценено. И многие люди, по объективным причинам, не понимают цену этого второго места, потому что не популярен этот вид спорта и не все представляют, через что пришлось пройти команде.

А это именно командный вид спорта. Там никто не представляет никакой ценности по отдельности — ни члена экипажа, ни автомобиль, ни кто-то другой. Это командный вид спорта, в который вкладывается большое количество труда большого количества людей, — цитирует Вязовича СТВ.
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