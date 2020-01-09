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"Пролетел 40 часов, чтобы заработать 780 долларов. А в телефоне угрозы от ставочников". Теннисист рассказал о выступлениях на "челленджерах"

Американский теннисист Тай-Сон Квятковски (253 АТП) рассказал, с чем сталкивается на турнирах категории "Челленджер".


"Ты должен очень сильно любить теннис, чтобы продолжать играть на "челленджерах". Я пролетел 40 часов до Новой Каледонии, сыграл три матча, провел на корте шесть часов, и получил 780 долларов.

Закончил в половине десятого вечера и абсолютно один отправился в отель. Включаю телефон, а в нем лишь сообщения от идиотских ставочников, которые потеряли деньги и угрожают убить меня и всю мою семью. И все это после того, как я потерял 1500 долларов за неделю.

Честно, я люблю спорт. Рад быть здоровым и продолжать играть, даже когда вокруг происходит столько дерьма. Спокойной ночи", — написал Квятковски в твиттере.
Sports.ru
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