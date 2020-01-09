Юрий Шевцов: когда президент мне рассказал, как мы плохо играли с чехами, я удивился. Думал, что он не смотрел игру
Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов рассказал о внимании к гандболу со стороны президента Беларуси.
- Гандбол не обделен вниманием. Когда на встрече президент мне рассказал, как мы с чехами плохо играли, я удивился. Я думал, что он не смотрел игру, что у него не хватает времени. Оказывается, он смотрит все наши игры. То, что Виктор Александрович (Лукашенко — прим.) был у нас на игре — это еще один показатель того, что руководство интересуется нашим видом спорта, — отметил Шевцов в эфире "Беларусь 1".
08:34 09/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.