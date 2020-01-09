+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Юрий Шевцов: когда президент мне рассказал, как мы плохо играли с чехами, я удивился. Думал, что он не смотрел игру

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов рассказал о внимании к гандболу со стороны президента Беларуси.

- Гандбол не обделен вниманием. Когда на встрече президент мне рассказал, как мы с чехами плохо играли, я удивился. Я думал, что он не смотрел игру, что у него не хватает времени. Оказывается, он смотрит все наши игры. То, что Виктор Александрович (Лукашенко — прим.) был у нас на игре — это еще один показатель того, что руководство интересуется нашим видом спорта, — отметил Шевцов в эфире "Беларусь 1".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru