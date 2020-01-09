Футболист сборной Беларуси станет за барную стойку в своем пабе





Организаторы мероприятия говорят, что только в один день, 9 января, можно будет увидеть Станислава Драгуна не на футбольном поле, а за барной стойкой. В меню в этот вечер говорящие названия напитков: «С детства за БАТЭ», «Голова», «С детства за «Динамо», «Покрась забор».





Напомним, что Vinie Jones Pub — это пивной бар в английском стиле, который работает на Интернациональной, 33. Паб запустился в мае 2019 года, его открыли известные минские бармены Михаил Коноваленко и Иван Баранчук в партнерстве с футболистами сборной Беларуси Михаилом Сиваковым и Станиславом Драгуном. Еще на этапе запуска совладельцы говорили, что предложат Драгуну и Сивакову поработать за барной стойкой, «чтобы те попробовали, что это такое».