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Футболист сборной Беларуси станет за барную стойку в своем пабе

Футболист сборной Беларуси Станислав Драгун поработает барменом в своем пабе Vinie Jones Pub. Он будет стоять за стойкой в паре с профессиональным барменом Михаилом Коноваленко. Лицезреть футболиста БАТЭ в пивном пабе можно будет в четверг, 9 января. Начало — 19.00.


Организаторы мероприятия говорят, что только в один день, 9 января, можно будет увидеть Станислава Драгуна не на футбольном поле, а за барной стойкой. В меню в этот вечер говорящие названия напитков: «С детства за БАТЭ», «Голова», «С детства за «Динамо», «Покрась забор».

Напомним, что Vinie Jones Pub — это пивной бар в английском стиле, который работает на Интернациональной, 33. Паб запустился в мае 2019 года, его открыли известные минские бармены Михаил Коноваленко и Иван Баранчук в партнерстве с футболистами сборной Беларуси Михаилом Сиваковым и Станиславом Драгуном. Еще на этапе запуска совладельцы говорили, что предложат Драгуну и Сивакову поработать за барной стойкой, «чтобы те попробовали, что это такое».
TUT.by
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