Футболист сборной Беларуси станет за барную стойку в своем пабе
Футболист сборной Беларуси Станислав Драгун поработает барменом в своем пабе Vinie Jones Pub. Он будет стоять за стойкой в паре с профессиональным барменом Михаилом Коноваленко. Лицезреть футболиста БАТЭ в пивном пабе можно будет в четверг, 9 января. Начало — 19.00.
Организаторы мероприятия говорят, что только в один день, 9 января, можно будет увидеть Станислава Драгуна не на футбольном поле, а за барной стойкой. В меню в этот вечер говорящие названия напитков: «С детства за БАТЭ», «Голова», «С детства за «Динамо», «Покрась забор».
Напомним, что Vinie Jones Pub — это пивной бар в английском стиле, который работает на Интернациональной, 33. Паб запустился в мае 2019 года, его открыли известные минские бармены Михаил Коноваленко и Иван Баранчук в партнерстве с футболистами сборной Беларуси Михаилом Сиваковым и Станиславом Драгуном. Еще на этапе запуска совладельцы говорили, что предложат Драгуну и Сивакову поработать за барной стойкой, «чтобы те попробовали, что это такое».
07:50 09/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.