Ралли Дакар





8 января 2019 года





Этап 4





Грузовики





1. Антон Шибалов (Россия, "КАМАЗ") – 4:15.43





2. Андрей Каргинов (Россия, "КАМАЗ") +2.41





3. Дмитрий Сотников (Россия, "КАМАЗ") +9.05...





6. Сергей Вязович (Беларусь, "МАЗ") +15.42...





9. Алексей Вишневский (Беларусь, "МАЗ") +22.44...





14. Александр Василевский (Беларусь, "МАЗ") +58.27...









Положение после этапа 4





1. Андрей Каргинов (Россия, "КАМАЗ") – 15:54.43





2. Сергей Вязович (Беларусь, "МАЗ") +10.43





3. Антон Шибалов (Россия, "КАМАЗ") +15.02...





11. Алексей Вишневский (Беларусь, "МАЗ") +2:21.08





12. Александр Василевский (Беларусь, "МАЗ") +2:22.14...





Экипаж Сергея Вязовича теперь занимает второе место и проигрывает более 10 минут новому лидеру, российскому экипажу под руководством Андрея Каргинова из команды "КАМАЗ-мастер". Еще один представитель этой дружины - экипаж Антона Шибанова - уступает своим соотечественникам 15 минут.





Пятый этап гонки пройдет между Эль-Улой и Хаилем. Дистанция составит 350 км, причем 40% ее составят дюны.





"Дакар" впервые проходит на Ближнем Востоке, куда старты перебрались после 11 лет в Южной Америке. С 2020 года как минимум пять лет подряд ралли-марафон будет принимать Саудовская Аравия. Вся дистанция составит 7900 км. На старт вышел 351 экипаж (134 внедорожника и UTV, 170 мотоциклов и квадроциклов, 47 грузовиков). Финиширует ралли-рейд 17 января в Киддии.-0-





Фото организаторов ралли



