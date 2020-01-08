Ковальчук о ЧМ: «Некоторые говорят, что у нас не из кого выбирать. Но мы же 20 лет готовились, у нас школы есть, хоккеисты»
Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук поделился мнением о перспективах сборной Беларуси на чемпионате мира.
«Если мы смотрим сквозь призму того же хоккея на чемпионат мира, то говорить о том, что у нас нету хоккеистов, мы не можем. Хотя некоторые горячие головы говорят, что у нас не из кого выбирать. Но мы же 20 лет готовились, у нас 20 лет школы есть, хоккеисты есть. Надо их мотивировать, надо с ними работать.
Надо выстроить систему и тогда система в обязательном порядке даст результаты. Больше работы, а меньше болтовни», – сказал Ковальчук в эфире «Беларусь 5», пишет by.tribuna.com
19:44 08/01/2020
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Особое мнение
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