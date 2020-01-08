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Дмитрий Басков: «В конце каждой тренировки президент подписывает шоколадки. Мы, можно сказать, воюем за них»

Генеральный директор минского «Динамо» и тренер команды президента Беларуси Дмитрий Басков рассказал о том, как его подопечные готовились к Рождественскому турниру.

«В конце каждой тренировки, есть такая традиция, президент подписывает шоколадки. Мы, можно сказать, воюем за эти шоколадки», – сказал Басков в эфире «Беларусь 1».

Отметим, что команда президента Беларуси выиграла 13-й в своей истории титул Рождественского турнира. И тех, кто играет в команде, Лукашенко далеко не только шоколадками благодарит. Строительство и недвижимость это наиболее распространенные бизнесы среди них.
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