«В конце каждой тренировки, есть такая традиция, президент подписывает шоколадки. Мы, можно сказать, воюем за эти шоколадки», – сказал Басков в эфире «Беларусь 1».





Отметим, что команда президента Беларуси выиграла 13-й в своей истории титул Рождественского турнира. И тех, кто играет в команде, Лукашенко далеко не только шоколадками благодарит. Строительство и недвижимость это наиболее распространенные бизнесы среди них.