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Сергей Ковальчук: надо немножко остановиться, успокоиться с переизбранием, переназначением руководителей "Динамо"

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук считает, что руководство минского "Динамо", провалившего сезон в КХЛ, менять не следует. Болельщикам "зубров" чиновник посоветовал "терпеть и ждать".

 - Если бы в спорте было все так просто, мы бы меняли в любой команде тренерский штаб — и они завтра побеждали бы во всех видах спорта. К сожалению, этого нету. Надо в спорте, как и в беге на лыжах, как и в легкой атлетике, терпеть, терпеть и ждать.

Тот же хоккей. Если посмотрим на него сквозь призму минского "Динамо", мне кажется, что надо немножко остановиться, успокоиться с переизбранием, переназначением руководителей в первую очередь. Каждый год у нас новое руководство, каждый год у нас на 50-60% меняется состав команды. Это ни к чему хорошему не приводит. У команды нет возможности хорошо провести предсезонную подготовку, а потом требовать в ходе сезона… Хоть они и борются — вы посмотрите: порядка 15-16 матчей у них в этом году в овертайме. То есть нельзя сказать, что команда безнадежная, что нет борьбы. Рисунок есть у команды, но чего-то не хватило. Может быть, предсезонка. Надо просто делать на каждом уровне: федерация — свой анализ, главный тренер — свой анализ, — сказал Ковальчук в программе "Спорт-кадр" на "Беларусь 5".
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