Саснович проиграла в 1/8 финала теннисного турнира в Шэньчжэне





Китаянке Цян теперь предстоит сразиться с российской теннисисткой Екатериной Александровой (34). В стартовом матче россиянка победила немку Анну-Лену Фридзам (141) в двух сетах – 6:2, 6:3.





Белоруска Арина Соболенко с бельгийкой Элизе Мертенс сыграет в четвертьфинале парного разряда с румыно-японской парой Моника Никулеску и Мисаки Дои.





Призовой фонд теннисного турнира в Шэньчжэне составляет 650 тысяч долларов, соревнования завершатся 11 января.







