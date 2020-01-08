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Саснович проиграла в 1/8 финала теннисного турнира в Шэньчжэне

Во втором круге соревнований белоруска (69-й номер мирового рейтинга) встречалась с китайской теннисисткой Ван Цян (28) и проиграла в трех сетах - 4:6, 6:0, 6:7 (5:7). Напряженный поединок продолжался 2 часа 13 минут.


Китаянке Цян теперь предстоит сразиться с российской теннисисткой Екатериной Александровой (34). В стартовом матче россиянка победила немку Анну-Лену Фридзам (141) в двух сетах – 6:2, 6:3.

Белоруска Арина Соболенко с бельгийкой Элизе Мертенс сыграет в четвертьфинале парного разряда с румыно-японской парой Моника Никулеску и Мисаки Дои.

Призовой фонд теннисного турнира в Шэньчжэне составляет 650 тысяч долларов, соревнования завершатся 11 января.
Источник: sputnik.by
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