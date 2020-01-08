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Льстит: Фазель заявил, что у белорусских хоккеистов есть шанс попасть на Олимпиаду

Глава ИИХФ Рене Фазель считает, что сборная Беларуси способна пробиться на Олимпиаду в Пекине.

- Как думаете, сможет ли белорусская сборная попасть на Олимпиаду-2022 в Пекине?

- Да, я считаю, что у Беларуси действительно неплохой шанс пройти квалификацию на Олимпийские игры. Это игра. Нужно усердно работать и верить в то, что ты можешь достигнуть цели. Я думаю, что все получится, – сказал Фазель в эфире «Беларусь 5».
Источник: tribuna.com
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