Льстит: Фазель заявил, что у белорусских хоккеистов есть шанс попасть на Олимпиаду
Глава ИИХФ Рене Фазель считает, что сборная Беларуси способна пробиться на Олимпиаду в Пекине.
- Как думаете, сможет ли белорусская сборная попасть на Олимпиаду-2022 в Пекине?
- Да, я считаю, что у Беларуси действительно неплохой шанс пройти квалификацию на Олимпийские игры. Это игра. Нужно усердно работать и верить в то, что ты можешь достигнуть цели. Я думаю, что все получится, – сказал Фазель в эфире «Беларусь 5».
Источник: tribuna.com
10:09 08/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.