- Как думаете, сможет ли белорусская сборная попасть на Олимпиаду-2022 в Пекине?





- Да, я считаю, что у Беларуси действительно неплохой шанс пройти квалификацию на Олимпийские игры. Это игра. Нужно усердно работать и верить в то, что ты можешь достигнуть цели. Я думаю, что все получится, – сказал Фазель в эфире «Беларусь 5».