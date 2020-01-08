Сергей Ковальчук: «У нас появились свою пластиковые лыжи. Этот сезон покажет качества этих лыж»
Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук рассказал о новых разработках в лыжном производстве.
«У нас появились свою пластиковые лыжи. Этот сезон покажет качества этих лыж. Первые испытания, которые были проведены России, дают очень хороший результат. Сейчас мы работаем для того, чтобы сделать для спортивных школ такие лыжи. Следующий момент – это ратраки. Если в прошлом году на испытание 75% было импортного ратрака, то сегодня 90% локализации – полностью наш белорусский ратрак. И сегодня два ратрака мы уже имеем. Один ратрак пойдет в Могилевскую область, другой – в Гомельскую.
Пушки, которые у нас были сделаны, мы в этом году тоже протестировали в условиях Севера. Результат нормальный. В прошлом году качество снега нас не удовлетворило. Пришлось отправить на доработку», – сказал Ковальчук в эфире «Беларусь 5».
07:49 08/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.