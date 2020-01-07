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Машина российского экипажа ралли «Дакар» полностью сгорела

Внедорожник российского пилота Владимира Васильева сгорел в ходе ралли-марафона «Дакар». Об этом сообщает «Р-Спорт».

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Васильев и штурман команды X-Raid G-Energy Виталий Евтехов не пострадали. Возгарание произошло из-за лопнувшей трубки высокого давления в топливной системе внедорожника. Машина сгорела полностью.

«Загорелось внизу — не двигатель, а в районе запасных колес с правой стороны. Мы вытащили "запаски", вроде как огнетушителями удалось сбить огонь, дальше загорелся карбон, огнетушитель один, и уже ничего не сделать», — пояснил Васильев.

Экипаж X-Raid G-Energy занимал 11-ю строчку в общем зачете после второго этапа ралли. «Дакар» впервые проводится в Саудовской Аравии.
lenta.ru
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