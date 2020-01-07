Хосеп Гвардиола: Никогда не возглавлю "Манчестер Юнайтед" и "Реал"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, какие команды он бы ни при каких обстоятельствах не захотел тренировать.
"После "Манчестер Сити" я не буду работать в "Манчестер Юнайтед". Я также никогда не буду тренировать мадридский "Реал". Это однозначно. Если у меня не будет других предложений, то буду отдыхать на Мальдивах! Может быть, и не на Мальдивах, ведь там нет полей для гольфа", - цитирует Гвардиолу портал Goal.com.
Гвардиола возглавлял "Барселону" с 2008-го по 2012 год, став с командой обладателем 14 различных трофеев, в том числе он добивался побед в чемпионате Испании (2009-2011) и Лиге чемпионов (2009, 2011), пишет ru.oxu.az
20:45 07/01/2020
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Особое мнение
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