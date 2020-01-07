Подтвердилось: Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой Ельцина
29-летний футболист московского «Локомотива» Федор Смолов наконец-то перестал скрывать отношения с 17-летней Марией Юмашевой — внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Сейчас Федор и Мария вместе проводит новогодние праздники, отдыхая парами с друзьями. Об их романе слухи ходили уже несколько недель, но только сейчас спортсмен решил не прятать свою возлюбленную и выложил несколько милых фото в Инстаграм.
Фото: Инстаграм Смолова
20:13 07/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.