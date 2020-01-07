Подтвердилось: Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой Ельцина

Сейчас Федор и Мария вместе проводит новогодние праздники, отдыхая парами с друзьями. Об их романе слухи ходили уже несколько недель, но только сейчас спортсмен решил не прятать свою возлюбленную и выложил несколько милых фото в Инстаграм.





Фото: Инстаграм Смолова



