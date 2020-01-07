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Подтвердилось: Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой Ельцина

29-летний футболист московского «Локомотива» Федор Смолов наконец-то перестал скрывать отношения с 17-летней Марией Юмашевой — внучкой первого президента России Бориса Ельцина.

 Сейчас Федор и Мария вместе проводит новогодние праздники, отдыхая парами с друзьями. Об их романе слухи ходили уже несколько недель, но только сейчас спортсмен решил не прятать свою возлюбленную и выложил несколько милых фото в Инстаграм.

Фото: Инстаграм Смолова
super.ru
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