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Самый дорогой футболист мира подорожал

Эксперты CIES Football Observatory провели оценку трансферной стоимости футболистов из пятерки лучших лиг Европы. Результаты представлены на сайте организации.

Килиан Мбаппе
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Самым дорогим футболистом является 21-летний французский форвард Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе. По оценке CIES Football Observatory, нападающий стоит 265 миллионов евро, пишет lenta.ru


Согласно исследованиям CIES Football Observatory, стоимость Мбаппе выросла с лета 2019-го. Тогда эксперты организации назвали его самым дорогим игроком планеты. Его трансферную стоимость оценили в 252,2 миллиона евро. Впервые француз возглавил рейтинг самых дорогих игроков планеты еще осенью 2018-го.

Второе место занял английский форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (223,7 миллиона евро). Третьим по стоимости стал нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах. Его оценили в 175,1 миллиона евро.

Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси занял восьмое место. Его трансферная стоимость оценивается в 125,5 миллиона евро.
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