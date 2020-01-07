Дакар-2020: Вязович - лидер после третьего этапа
Лидер команды «МАЗ» Сергей Вязович прокомментировал итоги третьего этапа ралли «Дакар».
«Спецучасток был разделен на три части: первые две были несложными, а концовка была убойной и очень медленной. На самом деле очень рады, что проехали без остановок.
Мы не торопились, так как у нас был гандикап. На трассе нас догнал Андрей Каргинов и воспользовался возможностью «подрезать»: просигналил – мы пропустили.
Следующий участок стартовали в 10 секундах за ним, ехали, насколько позволяла пыль. Такой темп нас устраивал – генеральную классификацию мы сохранили без лишнего риска», – сказал Вязович.
19:14 07/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.