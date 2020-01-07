В Австралии жуткие лесные пожары: Джокович говорит о переносе Australian Open, воздух токсичен, животные гибнут миллионами
В декабре Ника Кириоса в Австралии ввели в список главных спортивных злодеев вместе с двумя убийцами. В январе он стал героем, когда запустил движение по борьбе с последствиями сумасшедших лесных пожаров, которые последние месяцы бушуют в Австралии.
После того, как Ник обещал направить пострадавшим от пожаров по 200 долларов за каждый сделанный в январе эйс, к нему сначала присоединилась толпа австралийцев, а потом и игроков из других стран. А еще по его наводке боссы австралийского тенниса организуют благотворительный матч перед Australian Open.
Игроки с не самой мощной подачей тоже хотят помочь. Ализе Корне обещала по 50 долларов за каждый виннер с укороченных ударов, а Симона Халеп – по 200 долларов за каждый наезд на своего тренера Даррена Кейхилла (который позже сказал, что впервые в жизни будет им рад и доплатит по 50 долларов).
Другие не привязываются к игровым элементам. Эшли Барти отдаст все призовые за турнир в Брисбене, Мария Шарапова уже пожертвовала 25 тысяч долларов и мотивировала на это Новака Джоковича, а Арина Родионова решила сама провести благотворительный турнир. Но им всем пока далеко до американки, которая собрала больше 500 тысяч, пообещав ньюдсы всем, кто пожертвует больше 10 долларов.
Сейчас ситуация в Австралии на самом деле очень серьезная, и есть реальная опасность, что последствия пожаров повлияют на проведение первого турнира «Большого шлема» в сезоне, который должен начаться 20 января.
• Для Австралии летние лесные пожары – норма. Но в этот раз они достигли невиданных ранее масштабов: горит территория около 6 миллионов гектар – больше, чем во время сибирских пожаров 2019 года.
09:02 07/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.