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Артем Милевский все же приступил к тренировкам. Начал с зарядки с девушкой

Форвард брестского "Динамо" Артем Милевский приступил к подготовке к сезону. Он начал с зарядки в зале.

"Зарядка. И уроки фитнеса от Мили", — написал футболист в инстаграме.
Прессбол
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