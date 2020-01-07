Артем Милевский все же приступил к тренировкам. Начал с зарядки с девушкой
Форвард брестского "Динамо" Артем Милевский приступил к подготовке к сезону. Он начал с зарядки в зале.
"Зарядка. И уроки фитнеса от Мили", — написал футболист в инстаграме.
10:28 07/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.