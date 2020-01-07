Источник: минское "Динамо" провело переговоры с экс-наставником "Судувы" Владимиром Чебуриным
Казахстанский специалист Владимир Чебурин может возглавить минское "Динамо".
Представители белорусского клуба провели в Казахстане переговоры с экс-наставником "Судувы", сообщает football.by.
Спортивный директор минского "Динамо" Юрий Поклад ранее не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Чебурин может возглавить команду.
Казахстанец трижды привел "Судуву" к золотым медалям чемпионата Литвы.
09:44 07/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.