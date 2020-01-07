Представители белорусского клуба провели в Казахстане переговоры с экс-наставником "Судувы", сообщает football.by.





Спортивный директор минского "Динамо" Юрий Поклад ранее не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Чебурин может возглавить команду.





Казахстанец трижды привел "Судуву" к золотым медалям чемпионата Литвы.



