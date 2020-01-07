+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Источник: минское "Динамо" провело переговоры с экс-наставником "Судувы" Владимиром Чебуриным

Казахстанский специалист Владимир Чебурин может возглавить минское "Динамо".

Представители белорусского клуба провели в Казахстане переговоры с экс-наставником "Судувы", сообщает football.by.

Спортивный директор минского "Динамо" Юрий Поклад ранее не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Чебурин может возглавить команду.

Казахстанец трижды привел "Судуву" к золотым медалям чемпионата Литвы.
Прессбол
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru