Впереди без малого 53 недели 2020-го, позади — целый 2019-й. По давней традиции подводим итоги спортивных достижений белорусского спорта за минувший год.





Шеф — оппонент президента





Недавно первый замминистра спорта и туризма Вячеслав Дурнов назначен шефом белорусской миссии на Олимпийских играх в Токио. Он же на днях в интервью телеканалу СТВ заявил: "Мы в этом году завоевали на крупных международных соревнованиях 846 медалей, что является в принципе рекордом". Действительно, таких цифр мы еще не слыхали. В этом смысле информация Дурнова — рекордная. Создается впечатление, что наш спорт шагает вперед семимильными шагами.





Однако президент страны и НОКа Александр Лукашенко 19 ноября на Олимпийском собрании сосредоточил внимание на других цифрах: "В 2019 году на планетарных первенствах белорусские атлеты завоевали в олимпийских дисциплинах всего лишь восемь медалей. Большинство в гребле на байдарках и каноэ. Более или менее стабильно на протяжении последних лет выступают представители современного пятиборья, но это лишь два комплекта наград на Олимпиаде.





А остальные? Без медалей в олимпийских номерах программы вернулись с мировых первенств боксеры, велосипедисты, художественная гимнастика. Нулевой результат у нас и в таких медалеемких видах спорта, как плавание, легкая атлетика, дзюдо, фехтование, стрельба пулевая, спортивная гимнастика, гребля академическая... История академической гребли на Катюше Карстен закончилась? У тяжелоатлетов — одно серебро, у борцов — одна бронза. И это те виды, победы в которых еще относительно недавно были визитной карточкой белорусского спорта".





В отличие от президента замминистра и в одном лице шеф миссии не скрывает хвалебных ноток и не пытается объяснить ни невиданный доселе медальный вал, ни методику подсчета призовых мест. Впрочем, он не первый спортивный босс, обрушивающий на уши белорусов сладкозвучную информацию...





Национальные школы





"Прессбол" , начиная с 2002 года, ведет подсчет медалей, завоеванных белорусскими атлетами на чемпионатах мира исключительно в олимпийских дисциплинах. На наш взгляд, это позволяет более объективно оценить работу спортивной отрасли и наше положение в международной системе спортивных координат.





В минувшем году белорусы десять раз поднимались на всемирные подиумы. Половина призов принадлежит "эскадре Шантаровича". На чемпионате мира в Сегеде белорусы добыли 16 наград — пять из них в олимпийских номинациях (1-2-2 — и победили в медальном зачете! При этом Ольга Худенко и Марина Литвинчук стали дважды чемпионками и четырежды лауреатами: в байдарке-одиночке, двойке и четверке. Немного тревожит, что парни существенно отстали от девушек.





Несколько лет назад команду по современному пятиборью возглавил польский специалист Вальдемар Дариуш де Макай. Результаты его работы впечатляют. Два года подряд наши пятиборцы восходят на пьедесталы ЧМ и ЧЕ. Женщины и вовсе выбились в мировые лидеры. В 2018-м чемпионкой мира стала Анастасия Прокопенко, в 2019-м — Ольга Силкина, новое имя в нашем спорте. Они вместе с Ириной Просенцовой оказались лучшими и в команде. Прокопенко с Ильей Полозковым добавила бронзу в микстовой эстафете.





Третья наша чемпионка мира — фристайлистка Александра Романовская также представляет вид, в котором белорусы в числе ведущих на планете. Саша отодвинула на задний план олимпийских чемпионок Аллу Цупер и Анну Гуськову!





Поддержали традиции национальных спортивных школ и два вице-чемпиона мира: олимпийский триумфатор-2008 штангист Андрей Арямнов и 18-летний батутист Иван Литвинович, который теперь конкурирует с олимпийским чемпионом Владом Гончаровым. Бронза Ирины Курочкиной чуть прикрыла провал борцовской дружины.









ЧЕМПИОНАТЫ МИРА: 10 медалей (3-4-3)





ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ





1. М.ЛИТВИНЧУК/О.ХУДЕНКО (байдарка-двойка, 500 м)

2. Ольга ХУДЕНКО (байдарка-одиночка, 500 м)

2. М.ЛИТВИНЧУК, О.ХУДЕНКО, Н.ПОПОК, М.МАХНЕВА (байдарка-четверка, 500 м)

3. Елена НОЗДРЕВА (каноэ-одиночка, 200 м)

3. Н.МАКАРЧЕНКО/О.КЛИМОВА (каноэ-двойка, 500 м)





СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

1. Ольга СИЛКИНА





ФРИСТАЙЛ

1. Александра РОМАНОВСКАЯ





ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

2. Иван ЛИТВИНОВИЧ





ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

2. Андрей АРЯМНОВ 109 кг





БОРЬБА ВОЛЬНАЯ

3. Ирина КУРОЧКИНА 57 кг





Десяток наград — успех или слабовато? Поднимем таблицы четырех предыдущих олимпийских циклов. Для сравнения выберем только предолимпийские сезоны.





РЕЗУЛЬТАТЫ БЕЛОРУСОВ НА ЧМ В ПРЕДОЛИМПИЙСКИЕ ГОДЫ





2003 (золото —5, серебро —9, бронза —14; всего —28)

2007 (золото — 6, серебро — 5, бронза — 3; всего — 14)

2011 (золото — 4, серебро — 6, бронза — 7; всего — 17)

2015 (золото — 5, серебро — 1, бронза — 7; всего — 13)

2019 (золото — 3, серебро — 4, бронза — 3; всего — 10)





Как видно, медальная кривая неудержимо ползет вниз. В сравнении с 2003-м сейчас медалей едва ли не в три раза меньше! Возможно, эта безрадостная тенденция заставит руководство Мин- спорта поумерить самовосхвалительную тональность.





Кто в роли тормоза?





Давайте посмотрим, как сработали наши спортивные боссы в самых медалеемких видах, о которых, в частности, говорил президент, сквозь призму предстоящей токийской Олимпиады.





Легкая атлетика, 48 номинаций, лидер по числу разыгрываемых комплектов медалей. На ЧМ в Дохе белорусы до призов не дотянулись. Лучший, высотник Максим Недосеков, — четвертый, марафонка Ольга Мазуренок и прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова — пятые. Наши рыцари королевы спорта с четырех чемпионатов мира кряду — двухлетних и двух в залах — возвращаются домой с "баранками". Легкоатлеты вдрызг проиграли и в первой лиге командного чемпионата Европы. И влезли в суперлигу не по-спортивному принципу, а благодаря договоренности с президентом ЕАА Свейном Арне Хансеном, о которой известили мир после поражения в Норвегии. Минск примет суперлигу-2021, поэтому белорусы выступят в качестве хозяев.





Плавание — 37 комплектов, у нас снова нет наград. Наш единственный финалист — Илья Шиманович. Однако его пятое место на дистанции 50 м брассом не считается — неолимпийский вид, а на коронной стометровке Шиманович лишь 12-й, мимо финала. 16-летняя Настя Шкурдай стала чемпионкой Европы на стометровке баттерфляем, но в 25-метровом бассейне. А есть еще прыжки в воду — 8 комплектов и синхронное плавание — 2, в которых нам не на что рассчитывать.





Велоспорт, 22 вида, мы — в пролете. Лучшая — шоссейница Алена Омелюсик, у которой на чемпионате мира в олимпийских дисциплинах 9-е и 18-е места.





Борьба, 18 комплектов. Увы, случился провал в некогда медальном белорусском виде спорта. На чемпионате мира в Нур-Султане белорусам достались лишь две лицензии и только одна награда, завоеванная Ириной Курочкиной, которая, к слову, выиграла и титул чемпионки Европейских игр. Из 26 борцов, выступавших в Казахстане, 19 терпели неудачи в первых же выходах на ковер: девять "вольников" из десяти, шесть "греко-римлян" из девяти и четыре девушки из семи. Уступая в дебюте, спортсмен становится заложником обстоятельств. Если победивший его оппонент добирается до финала, у проигравшего появляется шанс конкурировать за бронзу. Такая возможность выпала пяти нашим атлетам. И лишь Курочкина ею воспользовалась. Еще один негативный итог года — дисквалификация за положительную допинг-пробу чемпиона Европейских игр в тяжелом весе Кирилла Грищенко и подозрение в том же его товарища по сборной полутяжа Сергея Стародуба.





Дзюдо, 15 комплектов. На чемпионате мира в Токио из 11 белорусов успешнее других боролся полутяж Никита Свирид, выигравший две схватки. Большинство остальных вылетали после первого выхода на татами. Надеялись, что выручит чемпионка Европейских игр Марина Слуцкая. Но она сошла с дистанции уже после второго круга. Кстати, дома на ЕИ (в рамках Игр проводился и чемпионат Европы), за исключением той же Слуцкой, белорусы также не блистали. Да, дзюдо — борьба японская. Однако на мировой пьедестал поднимались атлеты семи постсоветских стран.





Академическая гребля, 14 комплектов. В финал ЧМ пробилась лишь легковесная двойка парная — Елена Фурман и натурализованная россиянка Анастасия Янина. Белоруски пришли к финишу последними, шестыми. Да, верно Лукашенко сказал: после Кати Карстен здесь у нас все кончилось. Причем давно.





Пулевая стрельба, 15 комплектов. Чемпионата мира в этом виде не было. А на еврофоруме отличилась Мария Мартынова, выигравшая серебро в малокалиберном стандарте 3х40. Маша — дочь олимпийского чемпиона, а ныне главного тренера стрелковой дружины Сергея Мартынова. Медальную наследственность можно только приветствовать. Однако в целом у наших снайперов проблем пока больше, чем достижений.





Спортивная гимнастика, 14 комплектов. Мужская команда Беларуси заняла 20-е место и в олимпийскую дюжину не отобралась. Женская вовсе не была представлена. В индивидуальном многоборье лучшие у нас Андрей Лиховицкий — 50-й и 16-летняя Анастасия Алистратова — 57-я, правда, с олимпийской лицензией. На отдельных снарядах ближе других к звездам приблизились Егор Шарамков — 14-й в опорном прыжке и Алистратова — 25-я на брусьях. Напомним, в спортивной гимнастике у нас самая славная олимпийская история: шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо, трехкратные Лариса Петрик, Ольга Корбут, Светлана Богинская и еще с десяток громких имен.





Бокс, 13 комплектов. На чемпионате мира олимпийские лицензии не разыгрывались. Так решил МОК из-за разногласий с АИБА. Однако за медали бились 500 бойцов всех континентов. Пятеро белорусов выступили бледно: дальше второго боя никто не прошел. Пять из шести девушек проиграли первые же встречи. Екатерина Ковалева в стартовом поединке победила и из-за малого числа участниц попала в полуфинал и на пьедестал. Однако вес свыше 81 кг у женщин неолимпийский.





На Европейских играх мужчины разыгрывали и призы ЧЕ. Дмитрий Асанов взял титул, а Влад Смягликов — серебро. Однако категория до 56 кг, в которой бился Асанов, в олимпийскую программу не входит. На Игры ему придется пробиваться в весе до 60 кг.





Фехтование, 12 комплектов. Еще один некогда славный белорусский вид спорта, в котором нашу историю олицетворяют многократные олимпийские и мировые чемпионы Татьяна Самусенко, Александр Романьков, Алексей и Диана Никанчиковы, Елена Белова, Виктор Сидяк... На ЧМ-2019 Беларусь представлял квартет саблистов: Полина Касперович — 36-я, Кирилл Кирпичев — 49-й, Дарья Андреева — 120-я, Сергей Кисель — 132-й. На первенстве континента тоже ничего обнадеживающего: 28-е места тех же Андреевой и Киселя, остальные — намного дальше. Помните, два года назад в Белорусской федерации фехтования полыхали скандалы с фальсификациями результатов голосования на отчетно-выборных конференциях, которых за полгода провели сразу три?! Как думаете, нет ли прямой связи с итогами топ-чемпионатов?





Тяжелая атлетика, 14 комплектов. На мировом форуме белорусы выглядели достойно. 21-летний Евгений Тихонцов стал чемпионом, но, увы, в неолимпийском весе до 102 кг. Этот парень сделал золотой дубль: он был лучшим и на Евро-2019. От слов перешел к делу и вернулся на пьедесталы харизматичный олимпионик-2008 Андрей Арямнов: у него два серебра на главных соревнованиях года. Четвертые суммы набрали на ЧМ тяж Эдуард Зезюлин и Вадим Лихорад (73 кг). Но из-за множественных допинговых дисквалификаций наша федерация тяжелой атлетики наказана: в Токио мы сможем выставить лишь одного атлета и одну спортсменку.





Художественная гимнастика, 2 комплекта. В этом виде всего две номинации. Однако в прежние годы именно художницы вносили ощутимую лепту в пополнение олимпийской копилки белорусской дружины: Марина Лобач, Юлия Раскина, Инна Жукова, несколько поколений групповичек. Судя по всему, те времена отдаляются в область воспоминаний. На ЧМ в Баку наша "группа" лишь четвертая. Но больше удручили одиночницы: в олимпийском многоборье Анастасия Салос — 14-я, Екатерина Галкина — 15-я. В финалах упражнений с предметами Алина Горносько дважды шестая. Кстати, Салос — девушка, прибывшая четыре года назад из Барнаула по стопам Арины Цицилиной. Так что завозим из России не только биатлонисток. А своя школа, выходит, хиреет.





Настольный теннис, 5 комплектов. Ширму благополучия многие годы создавали Владимир Самсонов и Виктория Павлович. Но вот Вика завершила карьеру неудачей на Евроиграх. Такое же фиаско потерпел дома Самсонов, проигравший Тимо Боллю. На чемпионате мира Володя уже в третьем круге попал на китайца Ма Лона и уступил 1:4. Самсонову — 43, какие могут быть претензии? За его спиной — пустыня. У девушек немногим лучше. Надежда Богданова и Дарья Триголос выбыли в первом же круге основной сетки. А на ЧЕ наши команды не смогли пройти в четвертьфиналы. Да и дома здесь все проиграли.





Самые светлые впечатления года связаны с греблей на байдарках и каноэ (16 комплектов). О подвигах гребцов написано выше. Приятной неожиданностью стал бронзовый прорыв на Евроиграх наших баскетбольных команд в олимпийском формате 3х3. Девушки (Наталья Дашкевич, Анастасия Сущик, Марина Иващенко, Дарья Магаляс) пошли дальше: пробились в финальную стадию ЧЕ, там выиграли у соперниц из Латвии и Румынии и в итоге разделили 5-8-е места. Еще важнее, что белоруски получили возможность сражаться за олимпийскую путевку.





Олимпийскую лицензию заработало трио лучниц (Карина Козловская, Карина Деминская, Анна Марусова), замкнувших восьмерку на ЧМ.





...Что-то не рисуется радужная картина по Дурнову. Скорее год у нас на мировом уровне получился рекордно разочаровывающим. Можно посетовать на то, что спортсмены, подводившие пик формы к Европейским играм, не смогли его повторить на ЧМ. Но байдарочники и каноисты смогли! И пятиборки, штангисты, баскетболистки, лучницы смогли. Ибо подлинные профессионалы не должны быть спортсменами-однодневками. Иначе возникает множество вопросов, в том числе по подготовке резерва.





До открытия Олимпийских игр в Токио остается всего 200 дней.