+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Сделано в России: болельщики обрадовались победе хоккеистов, посмотрев другой финал

Финал молодежного чемпионата мира по хоккею должны были показать по каналу «Матч ТВ».

 В последний момент показ перенесли на Первый канал, а по «Матч ТВ» показали победный матч России против Канады в 2011 году — россияне тогда победили со счетом 5:3. 

Молодежная сборная Канады по хоккею 

Опоздавшие к началу трансляции решили, что показывают актуальный матч. Они обрадовались и стали поздравлять свою сборную с победой. Среди тех, кто по ошибке поздравил молодежку России, были известные люди и СМИ. 
На самом деле МЧМ-2020 выиграли канадцы, обыгравшие соперников со счетом 4:3. 
belnaviny.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru