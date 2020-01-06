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Теперь точно? Арина Соболенко рассталась с тренером Дмитрием Турсуновым

Теннисистка Арина Соболенко прекратила сотрудничество с российским тренером Дмитрием Турсуновым. Об этом порталу TUT.by рассказали в команде первой ракетки Беларуси.

Арина Соболенко и Дмитрий Турсунов / nevasport.ru

Решение о расставании Соболенко и Турсунов приняли в декабре, когда теннисистка проводила предсезонный сбор в Минске. Однако австралийский тренер по физподготовке Джейсон Стейси, которые пришел в команду Соболенко именно при Турсунове, останется работать с Ариной.

Сейчас теннисистка рассматривает несколько кандидатов на роль тренера. Временно эту роль выполняет ее спарринг-партнер Антон Дубров.


Дмитрий Турсунов стал тренировать Арину Соболенко в июне 2018 года, когда она была 46-й ракеткой мира. Под руководством Турсунова Арина завоевала пять одиночных титулов в WTA и даже вошла в первую десятку теннисисток мира. Теперь белоруска занимает в мировом рейтинге 11-е место.

В 2019 году Соболенко и Турсунов часто ссорились, что в конце концов и привело к их расставанию.
euroradio.fm
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