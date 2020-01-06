Вязович на МАЗе выиграл второй этап "Дакар-2020" и стал лидером гонки
Экипаж беларусского гонщика Сергея Вязовича из команды «МАЗ-СПОРТавто» выиграл второй этап ралли-рейда «Дакар-2020». Гонка проходит в Саудовской Аравии.
В ходе сегодняшнего этапа участники ралли преодолели 393 километра между Аль-Ваджхом и Неомом, из которых 367 км пришлись на спецучастки.
Сергей Вязович справился с дистанцией за 3 часа 47 минут и 44 секунды. Второе место на этапе досталось экипажу Дмитрия Сотникова из «КамАЗ-Мастер». Он уступил беларусу 1 минуту и 46 секунд. Третье место также у камазовского экипажа во главе с Андреем Каргиновым. Он проиграл Вязовичу 2 минуты 7 секунд.
После победы на втором этапе Сергей Вязович возглавил гонку. Его экипаж занимает первое место в общем зачете. Вторым идет Дмитрий Сотников, а третьим — Андрей Каргинов.
Вчера на первом этапе ралли беларусский гонщик был вторым. Он выступает на капотном гоночном грузовике, разработанном с прицелом на подиум «Дакара-2020».
Источник: reform.by
17:53 06/01/2020
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Особое мнение
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