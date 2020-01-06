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Россия вышла в финал Рождественского турнира и ждет Лукашенко

Российские хоккеисты стали первыми финалистами 16-го Рождественского турнира в Минске

архивное фото

Сегодня на большой площадке "Чижовка-Арены" состоялся первый полуфинальный матч Рождественского турнира Финляндия - Россия. Номинальные хозяева встречи потерпели поражение со счетом 2:5 (1:1,0:2,1:2).

В поединке за золото российская команда сразится с победителем противостояния Беларусь - ОАЭ. Команда Александра Лукашенко сыграет с арабами в 19:00. Результат предсказуем.


Напомним, в прошлом году россияне и белорусы также играли в финале. Хозяева турнира выиграли - 8:5. 

И кто бы сомневался! На счету "команды Лукашенко" 12 чемпионских титулов из 16
Источник: sputnik.by
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