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Саснович с победы стартовала на турнире в китайском Шэньчжэне

Белорусская теннисистка Александра Саснович (69-й номер в рейтинге WTA) одержала победу в 1/16 финала турнира в китайском Шэньчжэне


Белоруска Александра Саснович в матче 1/16 финала турнира в Шэньчжэне (Китай, призовой фонд — 651 750 долларов) победила немку Анну-Лену Фридсэм.

Александра Саснович (Беларусь, 62 ВТА) — Анна-Лена Фридсэм (Германия, 145) — 6:2, 6:3

Во втором туре Саснович встретится с китаянкой Ван Цян (28-й номер в рейтинге WTA).
Источник: pressball.by
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