Савилов: Рождественский турнир воспитывает новое поколение. Многие идут, чтобы увидеть президента
Глава ФХБ Геннадий Савилов поделился мнением о Рождественском турнире
«Через такие турниры воспитываются не только спортсмены, но и зрители. Воспитывается новое поколение граждан Беларуси, поэтому очень здорово, что такие праздники у нас долго продолжаются и развиваются.
Многие приходят, чтобы увидеть президента на льду в неформальной обстановке. И это уникальная возможность, приходя на игру команды президента, зрители в полной мере могут это ощутить», – сказал Савилов в эфире «Беларусь 1».
Источник: tribuna.com
10:07 06/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.