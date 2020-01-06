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Савилов: Рождественский турнир воспитывает новое поколение. Многие идут, чтобы увидеть президента

Глава ФХБ Геннадий Савилов поделился мнением о Рождественском турнире

«Через такие турниры воспитываются не только спортсмены, но и зрители. Воспитывается новое поколение граждан Беларуси, поэтому очень здорово, что такие праздники у нас долго продолжаются и развиваются.

Многие приходят, чтобы увидеть президента на льду в неформальной обстановке. И это уникальная возможность, приходя на игру команды президента, зрители в полной мере могут это ощутить», – сказал Савилов в эфире «Беларусь 1».
Источник: tribuna.com
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