«Через такие турниры воспитываются не только спортсмены, но и зрители. Воспитывается новое поколение граждан Беларуси, поэтому очень здорово, что такие праздники у нас долго продолжаются и развиваются.





Многие приходят, чтобы увидеть президента на льду в неформальной обстановке. И это уникальная возможность, приходя на игру команды президента, зрители в полной мере могут это ощутить», – сказал Савилов в эфире «Беларусь 1».