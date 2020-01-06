Николай Лукашенко единственный, кто пел гимн после победы на Рождественском турнире. У отца были другие эмоции
Александр Лукашенко забросил забросил три шайбы.
Во время хоккейного Рождественского турнира или чемпионата мира среди любителей, как его называет главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров, на площадке "Чижовка-Арены" бушуют различные эмоции, пишет by.tribuna.com.
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Стартовал турнир для белорусской команды игрой с представителями международной хоккейной федерации ИИХФ (ее глава швейцарец Рене Фазел не играл, но сделал символическое вбрасывание).
Игра завершилась со счетом 11:3 в пользу хозяев – не помогли федерации и три экс-игрока НХЛ в заявке. Александр Лукашенко забросил забросил три шайбы, в том числе и последнюю – 11-ю в матче.
Но после такого шикарного поединка, кажется, эмоции, чтобы отпраздновать победу остались только у Николая Лукашенко. Ведь он единственный, кто смог подпеть послематчевому гимну. У его отца и других сокомандников, в отличие от людей на трибунах, было не такое воодушевленное настроение. Оцените сами:
09:25 06/01/2020
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