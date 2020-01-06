– Андрей, что изменилось в твоей раоте после появления капитанской нашивки?





– Ну да, многое изменилось. Приходится много общаться с ребятами на разные темы. Есть много вопросов от тренеров, с ними, кстати, тоже стал больше общаться. Находясь на льду, решаю какие-то спорные моменты с судьями.





– Для тебя это лишний груз или тебе приятно с ним справляться?





– Вначале для меня это было как-то непривычно: больше общаться с тренерами, выяснять спорные моменты с судьями и доносить до ребят что-то на тренировках. Но ко всему привыкаешь, сейчас уже намного проще.





– Как думаешь, капитаном у белорусского клуба в КХЛ должен быть белорус или легионер?





– Конечно, белорус. Местный игрок, который здесь вырос.





– Ходят слухи, что однажды ты отказался от паспорта другой страны. Что тебя тогда остановило?





– Были клубы, которые предлагали перейти к ним, сменив гражданство. Я с детства играю в Беларуси, вырос здесь, выступаю за сборную страны. Сменив гражданство, я мог поиграть год-два, а дальше это бы ничем не закончилось.





– В новостях ходили слухи, что ты можешь уйти из «Динамо», уехать в другой клуб, который борется за плей-офф, как это сделал Тему Пулккинен, но ты остался. Почему?





– Слухи ходили, но это только слухи. Как капитан команды я не мог взять и уехать, у нас сейчас идет непростой сезон, и было бы нелогично с моей стороны взять и кинуть команду. Как говорится, «Капитан уходит с корабля последним», – рассказал Костицын в программе «Хоккейный вечер».







