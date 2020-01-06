Минское “Динамо” уступило питерскому СКА. Это восьмое подряд домашнее поражение

Поражением для минского “Динамо” завершился первый домашний матч чемпионата КХЛ в 2020-м году. 5 января наша команда проиграла питерскому СКА со счётом 1:4. В предыдущем поединке против "Йокерита" СКА потерпел самое крупное поражение за время выступления в КХЛ (0:6).