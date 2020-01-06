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Минское “Динамо” уступило питерскому СКА. Это восьмое подряд домашнее поражение

Поражением для минского “Динамо” завершился первый домашний матч чемпионата КХЛ в 2020-м году. 5 января наша команда проиграла питерскому СКА со счётом 1:4. В предыдущем поединке против "Йокерита" СКА потерпел самое крупное поражение за время выступления в КХЛ (0:6).

«Зубры» активно начали матч, но армейцы дважды воспользовались ошибками хозяев и повели со счетом 2:0 благодаря голам Йоонаса Кемппайнена и Андрея Кузьменко, пишет SPORT.TUT.BY

Дальше матч проходил с ощутимым преимуществом «армейцев». Это привело еще к двум шайбам, авторами которых стали Миро Аалтонен и Василий Глотов.

Динамовцы отметились лишь шайбой Артема Демкова в большинстве — 1:4.

«Динамо-Минск»: Тэйлор (Карнаухов); Морроу — Граньяни (А), Аносов — Спунер — Принс; Знахаренко — Ерёменко, Павлович (А) — Ковыршин — Стефанович; Евенко — Готовец, Мартынов — Демков — Дроздов; Достанко — Дадонов, Павленко — Китаров (К) — Когалев.


СКА: Хелльберг (Мельничук); Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Лехтеря — Плотников (К); Токранов — Ожиганов, Кагарлицкий — Кемппайнен — Якупов; Хафизуллин (А) — Зуб, Кузьменко — Аалтонен — Карпов; Дыбленко — Глотов, Дергачёв — Швец-Роговой — Кетов (А).

«Динамо» проиграло дома уже восемь матчей подряд. Последний раз «зубры» побеждали на «Минск-Арене» 13 ноября.
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