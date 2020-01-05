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Стало известно о судьбе отданного России молодежного чемпионата мира по хоккею

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался о судьбе молодежного чемпионата мира 2023 года, который должен пройти в Новосибирске и Омске.

Как стало известно «Чемпионат.com», санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) не должны стать причиной переноса турнира.

«Мы получили информацию от WADA, что МЧМ пройдет в Новосибирске и Омске, ничего не изменится», — заверил Фазель.

5 января завершится молодежный чемпионат мира в Чехии. В финале турнира сборная России встретится с командой Канады. 

9 декабря 2019 года исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года, а также их проведения. Кроме того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA и лишено лицензии на дальнейшую работу.
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