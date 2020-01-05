Как стало известно « Чемпионат.com », санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) не должны стать причиной переноса турнира.





«Мы получили информацию от WADA, что МЧМ пройдет в Новосибирске и Омске, ничего не изменится», — заверил Фазель.





5 января завершится молодежный чемпионат мира в Чехии. В финале турнира сборная России встретится с командой Канады.





9 декабря 2019 года исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года, а также их проведения. Кроме того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA и лишено лицензии на дальнейшую работу.