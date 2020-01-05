«Я как бывший спортсмен понимаю, что значит выходить на международную арену и защищать честь и достоинство своей страны. Присутствует чувство патриотизма, принадлежности, единения с народом, гордость за то, что ты достиг уровня, когда тебе доверено представлять свою Родину. И любой спортсмен ожидает, что чувства взаимны, и Родина всегда поддержит, защитит и не забудет потраченных сил, крови и пота. А теперь представьте: атлет тратит годы, силы, чтобы достигнуть олимпийских высот, а его вдруг меняют на кого-то другого, а тем более иностранца. Каково будет и атлетам, и тренерам? Это неправильно.





Болельщики гордятся тем, что их кумиры добиваются определенных результатов на международной арене. Переживают, если спортсмены терпят поражение. А если государства решат поменять команды, изменить составы, за кого переживать болельщикам? Им надо принять факт, что главное – сколько медалей собрано под нашим флагом, а не кто это сделал, наши команды и спортсмены или натурализованные легионеры.





Здесь слишком много аспектов, которые негативно повлияют на наш спорт. Понятно, что спортивная база России намного больше, и создание объединенной команды поможет решить какие-то вопросы здесь и сейчас. Если сделать такой шаг, то на ближайших соревнованиях Беларусь будет в лидерах. Но если смотреть на долгую перспективу, то будет поставлен крест на работе тех, кто задействован в развитии белорусского спорта – тренеров, спортсменов и других людей, которые клали свои силы на протяжении многих лет, чтобы достичь результатов. И еще. Важно понимать, что если удастся сделать это сейчас, то где гарантия, что не будет такого потом? Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное.





Если же случится объединенная команда, если российские спортсмены поедут выступать за Беларусь, то, получается, наша страна в спортивном плане станет российской губернией. А это явно не лучшее решение», – сказал Куль.