МАЗы стартовали на ралли-рейде «Дакар-2020»

Компанда «МАЗ-СПОРТавто» стартовала на ралли-рейде «Дакар-2020». Он впервые проходи в Саудовской Аравии. В гонке принимают участие три беларусских экипажа. Они выступают под номерами 504, 508 и 528.