+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

МАЗы стартовали на ралли-рейде «Дакар-2020»

Компанда «МАЗ-СПОРТавто» стартовала на ралли-рейде «Дакар-2020». Он впервые проходи в Саудовской Аравии. В гонке принимают участие три беларусских экипажа. Они выступают под номерами 504, 508 и 528.

На первом этапе участники ралли должны добраться из Джедды в Аль-Ваджх. На этапе предусмотрено два спецучастка. Из 752 км этапа на них приходится 319 км, пишет reform.by

Ралли должно завершить 17 января в Киддии. Всего гонщикам предстоит проехать около 8 тыс. км, в том числе 5 тыс. км по спецучасткам.

В классе грузовиков состязается 50 экипажей.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru