МАЗы стартовали на ралли-рейде «Дакар-2020»
Компанда «МАЗ-СПОРТавто» стартовала на ралли-рейде «Дакар-2020». Он впервые проходи в Саудовской Аравии. В гонке принимают участие три беларусских экипажа. Они выступают под номерами 504, 508 и 528.
На первом этапе участники ралли должны добраться из Джедды в Аль-Ваджх. На этапе предусмотрено два спецучастка. Из 752 км этапа на них приходится 319 км, пишет reform.by
Ралли должно завершить 17 января в Киддии. Всего гонщикам предстоит проехать около 8 тыс. км, в том числе 5 тыс. км по спецучасткам.
В классе грузовиков состязается 50 экипажей.
12:11 05/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.