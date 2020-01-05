Знаменитое ралли "Дакар" стартует в Саудовской Аравии
Знаменитое рейд-ралли "Дакар" стартует в воскресенье в Саудовской Аравии, эта гонка станет уже 32-й по счету.
Традиционно ралли-рейд пройдет в первый месяц нового года – с 5 по 17 января. На грядущей гонке белорусы чувствуют себя одними из фаворитов - команда "МАЗ-СПОРТавто" нацелена выиграть чемпионский титул. По словам представителей Беларуси, цель участников – попасть на пьедестал.
Как рассказали "красные зубры" на пресс-конференции в Минске, автомобили перед предстоящим состязанием были доработаны, в том числе, прославившийся после победы в Марокко "капотник" Сергея Вязовича.
В команде уже привыкли "к спартанским условиям и высоким нагрузкам", которые обычно выпадают на долю экипажей и механиков, и просто констатируют: это будет настоящая гонка на выживание – таким и должен быть "Дакар".
Ралли-рейд "Дакар-2020" пройдет впервые в Саудовской Аравии, старт заявлен на 5 января, завершится гонка 17 января. Участникам предстоит преодолеть 12 этапов общей протяженностью в 7800 километров, из них 5 тысяч придется на спецучастки. В зачете грузовиков заявлено 47 экипажей, среди них – три белорусских.
08:38 05/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.