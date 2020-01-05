Директор "Судувы" подтвердил, что клуб может возглавить Алексей Бага
Бывший наставник БАТЭ Алексей Бага ведет переговоры с литовской "Судувой".
Об этом сообщил директор клуба Каролис Скинкис. Функционер не стал рассказывать, на какой стадии находятся переговоры с белорусским специалистом, однако пообещал хорошие новости для болельщиков "Судувы". На пост наставника этой команды есть еще несколько претендентов, сообщает delfi.lt.
08:06 05/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.