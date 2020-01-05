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Директор "Судувы" подтвердил, что клуб может возглавить Алексей Бага

Бывший наставник БАТЭ Алексей Бага ведет переговоры с литовской "Судувой".



Об этом сообщил директор клуба Каролис Скинкис. Функционер не стал рассказывать, на какой стадии находятся переговоры с белорусским специалистом, однако пообещал хорошие новости для болельщиков "Судувы". На пост наставника этой команды есть еще несколько претендентов, сообщает delfi.lt.
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