Команда президента разгромила США на Рождественском турнире
Команда президента Беларуси разгромила команду США на Рождественском турнире в Минске — 9:3 (3:0, 1:1, 5:2).
Александр Лукашенко забросил последнюю шайбу в матче, отличившись с передачи Михаила Грабовского.
Младший сын президента Николай Лукашенко отметился двумя голами.
Напомним, что в первом матче команда президента разгромила команду Международной федерации хоккея — 11:3.
23:26 04/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.