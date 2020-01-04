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Нейрохирург рассказал об изменениях в облике Шумахера

Нейрохирург Никола Аччарри рассказал об изменениях в состоянии семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Его слова приводит Motorsport.com.

Фото: AP

Аччарри посчитал, что не стоит доверять всей информации, которая доступна в СМИ. По его мнению, облик гонщика сильно отличается от того, каким он был до падения на горнолыжном курорте. «Черепно-мозговая травма и длительное пребывание на больничной койке не могли не изменить его», — отметил медик.


13 ноября менеджер Шумахера Вилли Вебер сообщил, что жена гонщика не позволяет ему встретиться с клиентом. По его словам, она боится, что скрываемую правду о состоянии Михаэля предадут огласке, пишет lenta.ru
В сентябре стало известно, что Шумахер был доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа. Отмечалось, что спортсмену предстояла экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань.

Шумахер восстанавливается после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате падения гонщик повредил голову и впал в кому.
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