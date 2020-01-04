Три человека удостоены специальной премии президента "Белорусский спортивный Олимп"
Глава государства Александр Лукашенко 4 января подписал указ о присуждении специальной премии Президента Республики Беларусь "Белорусский спортивный Олимп" 2019 года.
Владислав Гончаров. Фото из архива
Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Премии удостоены главный директор главной дирекции телеканала "Беларусь 5" Национальной государственной телерадиокомпании Павел Булацкий, спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте Министерства спорта и туризма Владислав Гончаров, а также старший тренер национальной команды по современному пятиборью Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта Василий Гулевич.
Награда им присуждена за активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, развитию физкультурно-спортивных традиций, которые содействуют формированию гармоничной личности.
19:13 04/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.