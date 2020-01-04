Владислав Гончаров. Фото из архива

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.





Премии удостоены главный директор главной дирекции телеканала "Беларусь 5" Национальной государственной телерадиокомпании Павел Булацкий, спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте Министерства спорта и туризма Владислав Гончаров, а также старший тренер национальной команды по современному пятиборью Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта Василий Гулевич.





Награда им присуждена за активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, развитию физкультурно-спортивных традиций, которые содействуют формированию гармоничной личности.



