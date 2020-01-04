Бакай перешел в брестское «Динамо»
Полузащитник Элис Бакай стал игроком брестского «Динамо». Футболист подписал контракт на два года, информирует пресс-служба клуба.
С 2018 года 32-летний игрок защищал цвета солигорского «Шахтера».
В составе «горянков» албанец провел 49 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 19 голевых передач, а также выиграл Кубок Беларуси-2019.
13:24 04/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.