



Центральное скаутское бюро сильнейшей лиги планеты отобрало для участия в игре 40 хоккеистов из трех ведущих юниорских лиг Северной Америки — OHL, QMJHL и WHL. Белорусов среди них нет.





В прошлом году в подобном мероприятии участвовал защитник "Флинта" Владислав Колячонок. Впоследствии "Флорида" задрафтовала минчанина под общим 52-м номером.





В команду "белых" вошел главный фаворит драфта-2020 нападающий "Римуски" и молодежной сборной Канады Алексис Лафреньер.









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