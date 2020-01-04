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Никто из белорусов не попал в список 40 топ-проспектов CHL, отобранных для участия в матче фаворитов драфта НХЛ

16 января в Гамильтоне, что в канадской провинции Квебек, пройдет матч молодых звезд, претендующих на высокие пики на ближайшем драфте НХЛ.


Центральное скаутское бюро сильнейшей лиги планеты отобрало для участия в игре 40 хоккеистов из трех ведущих юниорских лиг Северной Америки — OHL, QMJHL и WHL. Белорусов среди них нет.

В прошлом году в подобном мероприятии участвовал защитник "Флинта" Владислав Колячонок. Впоследствии "Флорида" задрафтовала минчанина под общим 52-м номером.

В команду "белых" вошел главный фаворит драфта-2020 нападающий "Римуски" и молодежной сборной Канады Алексис Лафреньер.


Читать полностью: https://www.pressball.by/news/hockey/346487
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