Команда Лукашенко опять мухлюет: за нее играют действующие хоккеисты
В Минске прошли первые матчи Рождественского турнира любителей хоккея.
Вратарь Игорь Брикун, защитник Константин Дурнов, нападающий Александр Кулаков сыграли за белорусскую команду в первом матче турнира.
Отметим, что эти хоккеисты являются действующими игроками клубов Париматч-Экстралиги и не входили в ростер команды перед стартом турнира.
На счету вратаря «Юности» Брикуна 25 матчей в Париматч-Экстралиге в этом сезоне и 92 процента отраженных бросков.
Защитник «Шахтера» Дурнов сыграл в 36 играх чемпионата, набрал 4 (1+3) очка.
Форвард «Юности» Кулаков в 37 матчах экстралиги набрал 12 (1+11) очков.
Ранее сообщалось, что в составе команды еще 2 действующих игрока Александр Жидких и Максим Слыш.
Отметим, что участие в матче не принял тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский, который находился с командой на игре в Череповце.
11:57 04/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.